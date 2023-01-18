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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 10 ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ МИНПРОМА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ «БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ»


10:19 19.01.2023

Более 10 предприятий Министерства промышленности примут участие в выставке достижений науки «Беларусь Интеллектуальная», которая состоится 20-22 января 2023 года в НВЦ «Белэкспо».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, разработки Минпрома будут представлены в следующих разделах: «Сельскохозяйственные машины и оборудование» (Гомсельмаш, Лидагропроммаш, МТЗ); «Индустрия 4.0» (БЕЛАЗ, «Витязь», «Автокомпоненты», «Атлант», «Минский моторный завод»); «Инновационное приборостроение» («Интеграл», «Планар»); «Искусственный интеллект. IT-технологии. Робототехника» («БЕЛАЗ», «Горизонт»); «Обороноспособность. Военная наука» (ЛЭМТ БелОМО).

На предприятиях системы Министерства промышленности, по словам заместителя Министра ведомства Алексея Козлова, создан мощный тандем по взаимодействию с научным сообществом. Важнейшее направление в сотрудничестве – внедрение разработок ученых в производство. Ежегодно создаются инновационные продукты и внедряются передовые технологии.

Наиболее значимые мероприятия, реализованные в 2022 году: для ОАО «МАЗ» в республике освоен выпуск кондиционеров, системы курсовой устойчивости, электроуправляемых зеркал; для ОАО «БЕЛАЗ» – новых моделей шин и новой номенклатуры отливок; для ОАО «Бобруйскагромаш» – узла разбрасывания; в ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» началось производство угловых передач; ОАО «АМКОДОР» приступил к разработке ранее импортируемой линейки тандемных мостов, манипуляторов и харвестерных головок.

В системе Минпрома в качестве научных аккредитовано 19 организаций. В их число входят ведущие предприятия машиностроительной отрасли: ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «БМЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «Гомсельмаш» и другие.

По всем ключевым направлениям развития в холдинговых структурах созданы и функционируют 15 центров компетенции – отраслевых лабораторий. Например, научно-исследовательский центр металлургического производства в ОАО «БМЗ», единый центр разработок новой продукции для предприятий холдинга «Горизонт», центр испытаний и нанодиагностики спецтехнологического оборудования в ОАО «Планар» и др.

Работа таких центров позволяет повысить отдачу от науки и ускорить процесс внедрения инноваций. В результате снижаются сроки разработки новой продукции, подготовки производства, повышается конкурентоспособность продукции машиностроения.

Благодаря совместной работе отраслевой и академической науки были созданы новые образцы автотракторной, сельскохозяйственной, карьерной и другой техники.

«Именно развитие отраслевой науки в ближайшей перспективе должно дать новый импульс экономике страны в целом за счет создания и внедрения в производство отечественных инноваций», – отметил заместитель министра промышленности.
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