В Беларуси сформированы необходимые макроэкономические условия для роста ВВП. Об этом заявил 18 января заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич во время пресс-подхода.

По данным Национального статистического комитета, ВВП Беларуси за 2022 год снизился на 4,7%.

По словам Дмитрия Ярошевича, сохранению данного уровня по итогам года вопреки беспрецедентному санкционному давлению во многом способствовала устойчивая работа индустриального комплекса.

«На протяжении четырех месяцев промышленность плюсовала. Наращивали объемы производства предприятия Минпрома, деревообработки и пищевой промышленности.

Значительный позитивный вклад внесло сельское хозяйство. По итогам года производство сельхозпродукции приросло на 3,6% за счет прибавки по зерновым, рапсу, льноволокну, картофелю. Немаловажно, что уровень производства по ключевым продуктам значительно превышает потребление: по молоку в 2,6 раза, мясу в 1,3 раза, сахару в 1,7 раза, растительному маслу в 2,3 раза. Это позволяет нам выгодно продавать излишки на внешние рынки: в начале пятилетки мы экспортировали продовольствия на 5,8 млрд долларов, то за 2022 год планируем заработать 8 млрд долларов.

Хорошую поддержку транспорту оказала активизация пассажирооборота (103,9 процента), а «стройке» – выполнение годового задания по вводу жилья – 4,2 млн квадратных метров. Сфера услуг – развлечения, общественное питание – тоже работает «с плюсом». Не было допущено дефицита товаров на полках магазинов. Серьезно замедлилась инфляция», – отметил Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его оценке, неплохо завершается год с точки зрения финансовых показателей предприятий.

«Рентабельность продаж по итогам 11 месяцев в целом по экономике составила 8,9%. Выручка растет быстрее себестоимости. Как следствие, снижаются количество и удельный вес убыточных организаций, а также долговая нагрузка. Ее уровень в ноябре по сравнению с началом 2022 года снизился на 3,5%.

Успешный «экспортный маневр» помог достичь рекордного внешнеторгового сальдо – «плюс» 4,7 млрд долларов за январь-ноябрь 2022 года. Приток валюты по товарам и услугам оказал стабилизирующее влияние на финансовый рынок.

Сформированы необходимые макроэкономические условия для того, чтобы в 2023 году достичь заданного параметра – прироста ВВП на 3,8%.

Правительством принят Целевой план. Документ уже реализуется. В нем предусмотрены конкретные поручения госорганам и предприятиям по инвестициям и импортозамещающим проектам. Что касается экспорта, то это тоже один из ключевых показателей. Нам удалось решить многие логистические проблемы, и мы продолжим максимально переориентировать товарные потоки на рынки дружественных стран, в первую очередь, российский, где есть много ниш для нашей продукции», – резюмировал заместитель руководителя министерства.