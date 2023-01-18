В Гродненской области цены на продовольственные товары в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%, с декабрем 2021 г. – на 15,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-декабрь 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 17,1%.

Непродовольственные товары в декабре 2022 г. стали дешевле по сравнению с ноябрем на 0,4%, по сравнению с декабрем 2021 года – дороже на 13%. За январь-декабрь 2022 года к уровню января-декабря 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 15,1%.

Цены на услуги в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем увеличились на 0,9%, с декабрем 2021 г. –на 10,4%. В январе-декабре 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 10,4%.