Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси за 2022 год в текущих ценах составил 191,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню 2021 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в 2022 году по отношению к предыдущему году составил 113,6%.