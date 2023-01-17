ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЫСТАВКА «ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО-2023» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 23-26 ФЕВРАЛЯ


18:07 18.01.2023

Международная специализированная выставка-ярмарка «Охота и рыболовство-2023» пройдет с 23 по 26 февраля 2023 г. в Минске (пр. Победителей, 4. Дворец спорта).

Организатором выступает Национальный выставочный центр «БелЭкспо». Выставка проводится при поддержке и участии Министерства лесного хозяйства, УП «Белгосохота» и РГОО «Белорусского общества охотников и рыболовов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в рамках программы выставки планируется проведение семинаров, презентаций и конкурсов производителей и поставщиков товаров, чемпионата вабильщиков оленя, продажа продукции из мяса диких животных.

В период работы выставки будет проведена вторая международная научно-практическая конференция «Современные проблемы охотоведения и сохранения биоразнообразия», которая посвящена двадцатипятилетию образования УП «Белгосохота». Подробную информацию по условиям участия в конференции можно найти на сайте УП «Белгосохота».

В этом году выставка будет сопровождаться обширной программой.

Так, на открытой площадке будет организована полевая кухня и будут проходить мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы, а на ярмарке фермеров посетителям предложат разнообразные продукты собственного производства.

Демонстрация новинок рыболовных снастей и мастер-классы по рыбной ловле пройдут в специально установленных бассейнах, а конкурсы и викторины с призами и подарками на стендах участников.

Планируются ежедневные розыгрыши призов от организатора выставки.

Кроме того, в рамках программы выставки запланированы: демонстрация одежды для охоты и рыбалки; конкурс детского рисунка на тему рыбалки; регистрация охотничьих собак; консультации кинолога; показ пород охотничьих собак; заключение договоров на охотничьи туры; выставка охотничьих трофеев; конкурс «Лучший охотничий трофей года»; продажа посадочного материала.

Экспоненты выставки представят охотничьи и рыболовные товары, услуги по организации активного отдыха, рыболовные и охотничьи туры, туристические и спортивные товары, грибы, ягоды, мёд, а также специальную литературу.

Участники смогут познакомить свою целевую аудиторию с собственным брендом и новинками, установить деловые контакты и уловить движение рынка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2023
валюта курс
EUR 2.8478
USD 2.6320
RUB 3.8412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8340 -0.0007
USD 2.6320 +0.0158
RUB 3.8412 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8100 2.8350
USD 2.6360 2.6420
RUB 2.8000 3.8400
подробнее

Конвертация в банках
на 18.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0740
EUR/RUB 74.0000 99.0000
USD/RUB 68.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте