Международная специализированная выставка-ярмарка «Охота и рыболовство-2023» пройдет с 23 по 26 февраля 2023 г. в Минске (пр. Победителей, 4. Дворец спорта).

Организатором выступает Национальный выставочный центр «БелЭкспо». Выставка проводится при поддержке и участии Министерства лесного хозяйства, УП «Белгосохота» и РГОО «Белорусского общества охотников и рыболовов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в рамках программы выставки планируется проведение семинаров, презентаций и конкурсов производителей и поставщиков товаров, чемпионата вабильщиков оленя, продажа продукции из мяса диких животных.

В период работы выставки будет проведена вторая международная научно-практическая конференция «Современные проблемы охотоведения и сохранения биоразнообразия», которая посвящена двадцатипятилетию образования УП «Белгосохота». Подробную информацию по условиям участия в конференции можно найти на сайте УП «Белгосохота».

В этом году выставка будет сопровождаться обширной программой.

Так, на открытой площадке будет организована полевая кухня и будут проходить мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы, а на ярмарке фермеров посетителям предложат разнообразные продукты собственного производства.

Демонстрация новинок рыболовных снастей и мастер-классы по рыбной ловле пройдут в специально установленных бассейнах, а конкурсы и викторины с призами и подарками на стендах участников.

Планируются ежедневные розыгрыши призов от организатора выставки.

Кроме того, в рамках программы выставки запланированы: демонстрация одежды для охоты и рыбалки; конкурс детского рисунка на тему рыбалки; регистрация охотничьих собак; консультации кинолога; показ пород охотничьих собак; заключение договоров на охотничьи туры; выставка охотничьих трофеев; конкурс «Лучший охотничий трофей года»; продажа посадочного материала.

Экспоненты выставки представят охотничьи и рыболовные товары, услуги по организации активного отдыха, рыболовные и охотничьи туры, туристические и спортивные товары, грибы, ягоды, мёд, а также специальную литературу.

Участники смогут познакомить свою целевую аудиторию с собственным брендом и новинками, установить деловые контакты и уловить движение рынка.