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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛО ЧАТ-БОТ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН


18:01 18.01.2023

Правительство Беларуси запустило чат-бот для обращений граждан. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

«Конкретные вопросы граждан, района, отдельной школы или предприятия разберем в правительстве», - говорится в сообщении.

Написать в чат-бот можно в любое время в Telegram-канале.
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