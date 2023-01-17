ЭКОНОМИКА РБ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛО ЧАТ-БОТ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

18:01 18.01.2023 Правительство Беларуси запустило чат-бот для обращений граждан. Об этом сообщает Telegram-канал правительства. «Конкретные вопросы граждан, района, отдельной школы или предприятия разберем в правительстве», - говорится в сообщении. Написать в чат-бот можно в любое время в Telegram-канале.