Абонентам МТС на тарифных планах «Супер 20», «Супер 30» и «#Супер20МТС» стала доступна новая услуга «Супер безлимит».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, она предоставляет безлимитный мобильный интернет без ограничения скорости. Стоимость услуги составляет 9 рублей в месяц.

В услугу «Супер безлимит» включен безлимит интернета без ограничений скорости и объема трафика. Для раздачи интернет-трафика доступно 100 МБ в сутки, далее взимается плата в размере 0,60 рубля в сутки.

Услуга доступна только для тарифов «Супер 20», «Супер 30» и «#Супер20МТС».

Подключить услугу «Супер безлимит» можно с помощью USSD-запроса *924#, в приложении Мой МТС, с помощью интернет-помощника, по обращению в салон связи и контактный центр МТС, а также к коммерческим представителям.