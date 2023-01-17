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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ПРЕДЛАГАЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ С УСЛУГОЙ «СУПЕР БЕЗЛИМИТ»
17:54 18.01.2023
Абонентам МТС на тарифных планах «Супер 20», «Супер 30» и «#Супер20МТС» стала доступна новая услуга «Супер безлимит».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, она предоставляет безлимитный мобильный интернет без ограничения скорости. Стоимость услуги составляет 9 рублей в месяц.
В услугу «Супер безлимит» включен безлимит интернета без ограничений скорости и объема трафика. Для раздачи интернет-трафика доступно 100 МБ в сутки, далее взимается плата в размере 0,60 рубля в сутки.
Услуга доступна только для тарифов «Супер 20», «Супер 30» и «#Супер20МТС».
Подключить услугу «Супер безлимит» можно с помощью USSD-запроса *924#, в приложении Мой МТС, с помощью интернет-помощника, по обращению в салон связи и контактный центр МТС, а также к коммерческим представителям.
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