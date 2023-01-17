Комитет госконтроля Минской области при проведении мониторинга в торговом объекте ООО «Бутик Мод» установил факты грубых нарушений законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, среди многочисленных нарушений - реализация товаров без документов, подтверждающих их приобретение и соответствие требованиям технических регламентов, а также без нанесения на товары или их упаковку средств идентификации.

Кроме того, выявлены факты завышения цен на отдельные виды одежды.

Деятельность магазина приостановлена до полного устранения выявленных нарушений и недостатков.