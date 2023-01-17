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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗ-ЗА МНОГОЧИСЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ В СМОЛЕВИЧАХ
17:45 18.01.2023
Комитет госконтроля Минской области при проведении мониторинга в торговом объекте ООО «Бутик Мод» установил факты грубых нарушений законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, среди многочисленных нарушений - реализация товаров без документов, подтверждающих их приобретение и соответствие требованиям технических регламентов, а также без нанесения на товары или их упаковку средств идентификации.
Кроме того, выявлены факты завышения цен на отдельные виды одежды.
Деятельность магазина приостановлена до полного устранения выявленных нарушений и недостатков.
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