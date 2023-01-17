БГУ представит 11 разработок на выставке научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», которая пройдет 20-22 января в Минске (пр-т Победителей, 14, НВЦ «БелЭкспо»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию университета войдут достижения ученых и исследователей вуза в области космического машиностроения, IT-технологий и робототехники, фармации и медицины. Это противоопухолевые препараты и медицинское оборудование, пищевые добавки, ветеринарные и биопрепараты для защиты и стимуляции роста растений, новые материалы и технологии получения функциональных покрытий, аэрокосмические и информационные технологии и др.

Гости выставки увидят многофункциональный измерительный комплекс «Alma Meter–2». Прибор предназначен для исследования и генерации аналоговых и цифровых электрических сигналов. Используется он в области радиоэлектроники, машиностроения, энергетики, транспорта, авиамоторостроения, станкостроения и др. Также посетителям представят университетский наноспутник «BSUSat-2», который готовят к запуску в этом году. Его планируют использовать для исследований радиационных полей околоземного пространства, радиационной стойкости электронных элементов, дистанционного зондирования Земли.

Разместят на стенде БГУ и видеоспектральную систему ВВС. Она служит для автоматического управления съемочными устройствами и слежения за объектами земной поверхности без участия оператора.

В числе разработок противоопухолевые препараты «Цисплацел», «Проспиделонг» и «Темодекс». Первый препарат применяется при удалении опухолей в области головы и шеи. «Проспиделонг» и «Темодекс» имеют гидрогелевую субстанцию и используются для локальной химиотерапии опухолей желудка и головного мозга соответственно.

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с разработками учащихся Национального детского технопарка, которые выполнены под руководством заведующего лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки химического факультета БГУ Дмитрия Гриншпана. Одиннадцатиклассник Гимназии № 40 Минска Дамир Улосевич представит экоупаковку «БелБиоПак» для молочной продукции, а ученик 11 класса Средней школы № 4 Рогачева им. В.С. Величко Андрей Мамаев презентует пролонгированное удобрение без запаха.

Организатором выставки выступает Национальная академия наук Беларуси.

Выставка «Беларусь интеллектуальная» – масштабная экспозиция новейших разработок академической, отраслевой и вузовской науки в области искусственного интеллекта, IT-технологий, робототехники, химии, нефтехимии, социогуманитарных наук и др.