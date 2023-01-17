ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ 11 РАЗРАБОТОК НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ»


17:40 18.01.2023

БГУ представит 11 разработок на выставке научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», которая пройдет 20-22 января в Минске (пр-т Победителей, 14, НВЦ «БелЭкспо»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию университета войдут достижения ученых и исследователей вуза в области космического машиностроения, IT-технологий и робототехники, фармации и медицины. Это противоопухолевые препараты и медицинское оборудование, пищевые добавки, ветеринарные и биопрепараты для защиты и стимуляции роста растений, новые материалы и технологии получения функциональных покрытий, аэрокосмические и информационные технологии и др.

Гости выставки увидят многофункциональный измерительный комплекс «Alma Meter–2». Прибор предназначен для исследования и генерации аналоговых и цифровых электрических сигналов. Используется он в области радиоэлектроники, машиностроения, энергетики, транспорта, авиамоторостроения, станкостроения и др. Также посетителям представят университетский наноспутник «BSUSat-2», который готовят к запуску в этом году. Его планируют использовать для исследований радиационных полей околоземного пространства, радиационной стойкости электронных элементов, дистанционного зондирования Земли.

Разместят на стенде БГУ и видеоспектральную систему ВВС. Она служит для автоматического управления съемочными устройствами и слежения за объектами земной поверхности без участия оператора.

В числе разработок противоопухолевые препараты «Цисплацел», «Проспиделонг» и «Темодекс». Первый препарат применяется при удалении опухолей в области головы и шеи. «Проспиделонг» и «Темодекс» имеют гидрогелевую субстанцию и используются для локальной химиотерапии опухолей желудка и головного мозга соответственно.

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с разработками учащихся Национального детского технопарка, которые выполнены под руководством заведующего лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки химического факультета БГУ Дмитрия Гриншпана. Одиннадцатиклассник Гимназии № 40 Минска Дамир Улосевич представит экоупаковку «БелБиоПак» для молочной продукции, а ученик 11 класса Средней школы № 4 Рогачева им. В.С. Величко Андрей Мамаев презентует пролонгированное удобрение без запаха.

Организатором выставки выступает Национальная академия наук Беларуси.

Выставка «Беларусь интеллектуальная» – масштабная экспозиция новейших разработок академической, отраслевой и вузовской науки в области искусственного интеллекта, IT-технологий, робототехники, химии, нефтехимии, социогуманитарных наук и др.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2023
валюта курс
EUR 2.8478
USD 2.6320
RUB 3.8412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8340 -0.0007
USD 2.6320 +0.0158
RUB 3.8412 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8100 2.8350
USD 2.6360 2.6420
RUB 2.8000 3.8400
подробнее

Конвертация в банках
на 18.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0740
EUR/RUB 74.0000 99.0000
USD/RUB 68.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте