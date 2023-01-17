ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА НАЧАЛО 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДОВ В БЕЛАРУСИ СОСТАВЛЯЛА БОЛЕЕ 66,5 ТЫС. КМ


16:43 18.01.2023

На 1 января 2023 года общая протяженность газопроводов в Беларуси составляла более 66,5 тысячи километров.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Белтопгаз», природным газом обеспечены все 115 белорусских городов, 118 районных центров, 85 городских, рабочих и курортных поселков, а также свыше 3500 сельских населенных пунктов.

В 2022 году построено 1000 километров трубопроводов природного газа, прирост газифицированных квартир за год составил порядка 18 тысяч и по состоянию на 1 января 2023 года количество газифицированных домовладений превысило 3,6 миллиона.

Кроме населения, природный газ широко используется в различных сферах производственной деятельности. Количество промышленных потребителей достигает 2,6 тысяч, коммунально-бытовых – 7,4 тысяч объектов.

Основные направления развития газификации Беларуси на 2023 год определены государственными программами «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы и «Строительство жилья» на 2021-2025 годы, программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы и указом от 02.06.2006 № 368 «О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2023
валюта курс
EUR 2.8478
USD 2.6320
RUB 3.8412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8340 -0.0007
USD 2.6320 +0.0158
RUB 3.8412 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8100 2.8350
USD 2.6360 2.6420
RUB 2.8000 3.8400
подробнее

Конвертация в банках
на 18.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0740
EUR/RUB 74.0000 99.0000
USD/RUB 68.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте