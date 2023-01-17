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ЭКОНОМИКА РБ
НА НАЧАЛО 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДОВ В БЕЛАРУСИ СОСТАВЛЯЛА БОЛЕЕ 66,5 ТЫС. КМ
16:43 18.01.2023
На 1 января 2023 года общая протяженность газопроводов в Беларуси составляла более 66,5 тысячи километров.
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Белтопгаз», природным газом обеспечены все 115 белорусских городов, 118 районных центров, 85 городских, рабочих и курортных поселков, а также свыше 3500 сельских населенных пунктов.
В 2022 году построено 1000 километров трубопроводов природного газа, прирост газифицированных квартир за год составил порядка 18 тысяч и по состоянию на 1 января 2023 года количество газифицированных домовладений превысило 3,6 миллиона.
Кроме населения, природный газ широко используется в различных сферах производственной деятельности. Количество промышленных потребителей достигает 2,6 тысяч, коммунально-бытовых – 7,4 тысяч объектов.
Основные направления развития газификации Беларуси на 2023 год определены государственными программами «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы и «Строительство жилья» на 2021-2025 годы, программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы и указом от 02.06.2006 № 368 «О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан».
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