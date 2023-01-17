ОАО «АЛЕВКУРП» осуществило первую в этом году отгрузку продукции иностранному заказчику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, специалистами предприятия в рамках выполнения контрактных обязательств заказчику железнодорожным транспортом отправлен комплект радиоэлектронной аппаратуры. В составе отгружаемой продукции – комплекс средств автоматизации, обеспечивающих цифровую обработку сигналов и информации в реальном масштабе времени.

К слову, спросом у потенциальных партнеров общества традиционно пользуется не только продукция, но и оказываемые услуги. Не стал исключением и данный заказ: после доставки аппаратуры сотрудники ОАО «АЛЕВКУРП» выполнят ее настройку и наладку на территории заказчика, а также проведут обучение боевых расчетов и технического персонала.