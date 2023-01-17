|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «АЛЕВКУРП» ОТГРУЗИЛО ПЕРВУЮ В ЭТОМ ГОДУ ПРОДУКЦИЮ ИНОСТРАННОМУ ЗАКАЗЧИКУ
16:03 18.01.2023
ОАО «АЛЕВКУРП» осуществило первую в этом году отгрузку продукции иностранному заказчику.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, специалистами предприятия в рамках выполнения контрактных обязательств заказчику железнодорожным транспортом отправлен комплект радиоэлектронной аппаратуры. В составе отгружаемой продукции – комплекс средств автоматизации, обеспечивающих цифровую обработку сигналов и информации в реальном масштабе времени.
К слову, спросом у потенциальных партнеров общества традиционно пользуется не только продукция, но и оказываемые услуги. Не стал исключением и данный заказ: после доставки аппаратуры сотрудники ОАО «АЛЕВКУРП» выполнят ее настройку и наладку на территории заказчика, а также проведут обучение боевых расчетов и технического персонала.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2023
Курсы в банках
на 18.01.2023
Конвертация в банках
на 18.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте