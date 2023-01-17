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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА В 2022 ГОДУ ВНЕС В БЮДЖЕТ 6,9 МЛРД РУБЛЕЙ
15:26 18.01.2023
За 2022 год субъектами малого и среднего бизнеса Минска в бюджет внесено 6,9 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, всего в столице зарегистрировано 113,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 39,1 тыс. организаций и 74,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Данным кругом плательщиков обеспечено 39,0% всех поступлений города Минска.
При этом 45,3% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения
В 2022 году применяли упрощенную систему налогообложения 61,2 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 25,0 тыс. организаций и 36,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.
От данной категории плательщиков поступило 579,6 млн рублей, в том числе от организаций – 469,3 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 110,3 млн рублей.
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