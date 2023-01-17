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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ИЗ РОССИИ В БЕЛАРУСЬ ТОВАРОВ ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 670 ТЫС. РУБЛЕЙ


15:08 18.01.2023

Факты незаконного ввоза товаров общей стоимостью более 670 тыс. рублей выявили сотрудники Оперативной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, два сборных груза пытались ввезти из Российской Федерации на территорию Беларуси без документов.

В первом случае грузовой автомобиль под управлением гражданина России направлялся из Москвы в Брест. В машине перевозили более 12,5 тыс. товаров: одежда, подушки, одеяла и текстильные изделия общей стоимостью 105 тыс. рублей. Во втором случае – индивидуальный предприниматель из Беларуси пытался незаконно ввезти в страну почти 30 тыс. единиц товаров народного потребления и игрушек для детей стоимостью более 565 тыс. рублей.

У водителей отсутствовали документы необходимые для транспортировки товаров.

По данным фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.
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