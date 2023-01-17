Министерство промышленности Беларуси представит самые прогрессивные разработки на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет 10-13 июля 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщил заместитель министра Дмитрий Харитончик 17 января 2023 года на совещании по вопросам организации и проведения форума.

Дмитрий Харитончик напомнил, что Беларусь выступит страной-партнером выставки. Соорганизатором выставки определено Министерство промышленности Беларуси.

«Необходимо достойно представить страну, показать все лучшие достижения, провести форум на высоком организационном уровне», – сказал Дмитрий Харитончик, которого цитирует пресс-служба Минпрома.

Он также высказал уверенность, что участие Беларуси в ИННОПРОМ в качестве страны-партнера послужит дополнительным мощным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя странами.

Предполагается работа белорусской экспозиции на общей площади около 2 тыс. кв. м по трем разделам: промышленное производство, промышленная кооперация и импортозамещение. Свои лучшие модели и прогрессивные разработки представят флагманы белорусской промышленности МАЗ, БЕЛАЗ, Гомсельмаш, ММЗ, Амкодор, Бобруйскагромаш, БКМ, БМЗ, Интеграл, Могилевлифтмаш, БАТЭ, Горизонт, Атлант, станкостроительные предприятия и др.

Заместитель министра информировал, что совместно с Минпромторгом России и Постоянным комитетом Союзного государства прорабатывается возможность проведения тематической презентации по союзным проектам.

По итогам форума ожидается заключение знаковых контрактов между белорусскими и российскими компаниями.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и выступает главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В текущем году его главная тема – «Устойчивое производство: стратегии обновления». На интеллектуальной площадке руководители бизнеса и власти предложат свои решения по преодолению рисков и угроз.

Беларусь — многолетний партнер международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Взаимовыгодное сотрудничество государств-союзников укрепляет технологический суверенитет и расширяет торгово-экономический потенциал обеих стран.

Минпромторг России и Минпром Беларуси активно работают по широкому кругу вопросов промышленной повестки. Формируются новые производственные цепочки, реализуются высокотехнологичные и наукоемкие проекты по таким приоритетным направлениям, как сельхозмашиностроение, автомобилестроение, станкостроение, радиоэлектроника, фармацевтическая, легкая и химическая промышленность, энергетическое машиностроение и многим другим направлениям.

«Белорусские компании всегда масштабно представлены на выставках ИННОПРОМ. Уверен, что экспозиция страны-партнера в 2023 году оправдает самые смелые ожидания и на достойном уровне продемонстрирует технологический потенциал Беларуси для посетителей выставки», - считает программный директор ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Экспозиция страны-партнера — одна из ключевых особенностей ИННОПРОМ. В 2022 году страной-партнером выступил Казахстан, в 2021 — Италия, в предыдущие годы этим статусом обладали Турция, Корея, Индия, Япония, Китай.