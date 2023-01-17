ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНПРОМ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИТ САМЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ ИННОПРОМ


14:26 18.01.2023

Министерство промышленности Беларуси представит самые прогрессивные разработки на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет 10-13 июля 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщил заместитель министра Дмитрий Харитончик 17 января 2023 года на совещании по вопросам организации и проведения форума.

Дмитрий Харитончик напомнил, что Беларусь выступит страной-партнером выставки. Соорганизатором выставки определено Министерство промышленности Беларуси.

«Необходимо достойно представить страну, показать все лучшие достижения, провести форум на высоком организационном уровне», – сказал Дмитрий Харитончик, которого цитирует пресс-служба Минпрома.

Он также высказал уверенность, что участие Беларуси в ИННОПРОМ в качестве страны-партнера послужит дополнительным мощным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя странами.

Предполагается работа белорусской экспозиции на общей площади около 2 тыс. кв. м по трем разделам: промышленное производство, промышленная кооперация и импортозамещение. Свои лучшие модели и прогрессивные разработки представят флагманы белорусской промышленности МАЗ, БЕЛАЗ, Гомсельмаш, ММЗ, Амкодор, Бобруйскагромаш, БКМ, БМЗ, Интеграл, Могилевлифтмаш, БАТЭ, Горизонт, Атлант, станкостроительные предприятия и др.

Заместитель министра информировал, что совместно с Минпромторгом России и Постоянным комитетом Союзного государства прорабатывается возможность проведения тематической презентации по союзным проектам.

По итогам форума ожидается заключение знаковых контрактов между белорусскими и российскими компаниями.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и выступает главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В текущем году его главная тема – «Устойчивое производство: стратегии обновления». На интеллектуальной площадке руководители бизнеса и власти предложат свои решения по преодолению рисков и угроз.

Беларусь — многолетний партнер международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Взаимовыгодное сотрудничество государств-союзников укрепляет технологический суверенитет и расширяет торгово-экономический потенциал обеих стран.

Минпромторг России и Минпром Беларуси активно работают по широкому кругу вопросов промышленной повестки. Формируются новые производственные цепочки, реализуются высокотехнологичные и наукоемкие проекты по таким приоритетным направлениям, как сельхозмашиностроение, автомобилестроение, станкостроение, радиоэлектроника, фармацевтическая, легкая и химическая промышленность, энергетическое машиностроение и многим другим направлениям.

«Белорусские компании всегда масштабно представлены на выставках ИННОПРОМ. Уверен, что экспозиция страны-партнера в 2023 году оправдает самые смелые ожидания и на достойном уровне продемонстрирует технологический потенциал Беларуси для посетителей выставки», - считает программный директор ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Экспозиция страны-партнера — одна из ключевых особенностей ИННОПРОМ. В 2022 году страной-партнером выступил Казахстан, в 2021 — Италия, в предыдущие годы этим статусом обладали Турция, Корея, Индия, Япония, Китай.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2023
валюта курс
EUR 2.8478
USD 2.6320
RUB 3.8412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8340 -0.0007
USD 2.6320 +0.0158
RUB 3.8412 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8100 2.8350
USD 2.6360 2.6420
RUB 2.8000 3.8400
подробнее

Конвертация в банках
на 18.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0740
EUR/RUB 74.0000 99.0000
USD/RUB 68.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте