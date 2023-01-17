ЭКОНОМИКА РБ

В 2022 ГОДУ НА ОНЛАЙН-ПАНЕЛЬ «СКАЖИ НЕТ ЗАРПЛАТЕ «В КОНВЕРТЕ» ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 250 ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ

13:54 18.01.2023 За 2022 год через онлайн-панель «Скажи НЕТ зарплате «в конверте» принято 252 сообщения. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, подавляющее большинство информаций касалось субъектов хозяйствования Минска и Минской области (180 сообщений, или 71,4% от общего числа). В пятнадцати случаях поступившая информация подтвердилась. Субъектами хозяйствования дополнительно уплачено в бюджет платежей на сумму свыше 77 тыс. рублей. Комитет госконтроля продолжает работу по пресечению фактов выплаты заработной платы «в конверте». За прошлый год выявлено более 60 преступлений в данной сфере.