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ЭКОНОМИКА РБ
В 2022 ГОДУ НА ОНЛАЙН-ПАНЕЛЬ «СКАЖИ НЕТ ЗАРПЛАТЕ «В КОНВЕРТЕ» ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 250 ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ
13:54 18.01.2023
За 2022 год через онлайн-панель «Скажи НЕТ зарплате «в конверте» принято 252 сообщения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, подавляющее большинство информаций касалось субъектов хозяйствования Минска и Минской области (180 сообщений, или 71,4% от общего числа).
В пятнадцати случаях поступившая информация подтвердилась. Субъектами хозяйствования дополнительно уплачено в бюджет платежей на сумму свыше 77 тыс. рублей.
Комитет госконтроля продолжает работу по пресечению фактов выплаты заработной платы «в конверте». За прошлый год выявлено более 60 преступлений в данной сфере.
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