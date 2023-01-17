ЭКОНОМИКА РБ

ТРИ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯ ЗАКРОЮТ В МИНСКЕ

13:19 18.01.2023 В Минске закроют три почтовых отделения. Об этом сообщает РУП «Белпочта». Согласно информации, с 5 апреля 2023 года закрываются отделения почтовой связи: № 64 (ул. Ландера, 36а); № 111 (проспект Рокоссовского, д.49); № 128 (улица Петра Глебки, д.118).