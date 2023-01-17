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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 25,8%
12:57 18.01.2023
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,7%, с декабрем 2021 г. – 125,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе в растениеводстве индекс цен составил 102% и 121% соответственно, животноводстве – 99,2% и 127,4% соответственно.
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,6%, с декабрем 2021 г. – 113,2%, в том числе на инвестиционные товары – 102,5% и 116,6% соответственно, промежуточные товары – 99,4% и 112,4%, потребительские товары – 99,9% и 115,1% соответственно.
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