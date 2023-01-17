Предприятия «Минскхлебпрома» нуждаются в модернизации, и город намерен оказать серьезную поддержку в осуществлении инновационных проектов. Об этом по итогам посещения хлебозавода № 3 заявила 17 января заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

На встрече также присутствовали генеральный директор объединения «Столичная торговля и услуги» Иван Супранович и генеральный директор «Минскхлебпрома» Александр Забелло.

«Проблема назрела, и решать ее нужно комплексно, – отметила Н. Лазаревич, которую цитирует агентство «Минск-Новости».

Она предложила подготовить в 2023 г. проект глобальной модернизации одного из хлебозаводов.

«Разработайте бизнес-план, чтобы после его защиты и соответствующих юридических процедур уже в 2024 году приступить к реализации в том числе из средств инновационного фонда города. По-другому нельзя, иначе отрасль не будет развиваться. Модернизация позволит не только сократить энергопотребление, как существенную статью расходов, но и за счет оптимизации производства поднять зарплату работникам. Пока она отстает от среднегородской», - сказала Надежда Лазаревич.

Генеральный директор «Минскхлебпрома» согласился с предложенным форматом временной реорганизации производства, переведя объемы выпуска на другие заводы, где существующая загрузка это позволяет.

Впрочем, как было отмечено в ходе совещания, для покупателей проблема масштабного обновления мощностей хлебобулочной и кондитерской отрасли не очевидна. Ежедневно на столичные прилавки поступает до ста видов продукции. Среднесуточная мощность производства только хлебобулочных изделий составляет 255 тонн. Этого достаточно не только для удовлетворения внутреннего спроса, но и для рубежных поставок.

По словам А. Забелло, география экспорта ежегодно увеличивается. К традиционному российскому рынку добавляются страны дальнего зарубежья – Армения, Грузия, Израиль, Иордания, Казахстан, Канада.

«Мы поставляем за рубеж замороженные хлеба, и этот тренд набирает популярность во всем мире, – подчеркнул директор хлебозавода № 3 Петр Столяров. – Замороженный хлеб сохраняет все свои потребительские качества, улучшается и его гигиена, поскольку невозможен рост микробов. Что немаловажно, такой хлеб не нуждается в консервантах для продления срока годности».

П. Столяров отметил недостаточней спрос на замороженный хлеб со стороны столичной торговли, хотя, по словам директора объединения «Столичная торговля и услуги» И. Супрановича, это вопрос времени.

«Торговые сети достаточно инертны в закупках, предпочитая традиционные виды продукции. В тоже время они внимательно отслеживают конъюктуру соседних рынков. Если сейчас, как, например, это происходит в России, набирает популярность именно замороженный хлеб, то вскоре проявление активности ритейла к этому виду продукции следует ожидать и у нас», – отметил он.

Еще одно перспективное направление работы напрямую связано с уходом из Беларуси крупной сети фастфуда. Свято место пусто не бывает, на рынок пришли другие игроки, и, например, производство булочек для бургеров минским хлебозаводом № 3 уже освоено.

По мнению П. Столярова, получилось аппетитнее: «Мы используем муку высшего сорта, тогда как раньше они выпекались из муки первого сорта. Даже владельцы прежнего фастфуда признают, что наша булочка вкуснее. Сейчас разрабатывается рецептура и для пирожков».

«На территории Беларуси находятся 22 ресторана быстрого питания известного бренда, они не закрылись, поэтому рассчитываем обеспечить потребность в хлебобулочных изделиях своими силами», – резюмировал А. Забелло.