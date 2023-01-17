ЭКОНОМИКА РБ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА СОСТОИТСЯ В МОГИЛЕВЕ 24 ЯНВАРЯ

12:25 18.01.2023 Ярмарка вакансий в сфере торговли и общепита состоится 24 января в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома (ул. Космонавтов, 17). Как пишет интернет-издание «Вестник Могилева», в мероприятии примут участие ОАО «Евроторг», «РольфТрейд», УКПП «Диета», «Бакалея «Могилев», «Заднепровье», «Комбинат школьного питания», «Булочно-кондитерская компания «Домочай», УП «ММЗ-сервис», Могилевский филиал РУП «Белпочта» и др. Во время ярмарки, которая пройдет с 11.00 до 12.00, будет возможность ознакомится с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места.