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ЭКОНОМИКА РБ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА СОСТОИТСЯ В МОГИЛЕВЕ 24 ЯНВАРЯ
12:25 18.01.2023
Ярмарка вакансий в сфере торговли и общепита состоится 24 января в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома (ул. Космонавтов, 17).
Как пишет интернет-издание «Вестник Могилева», в мероприятии примут участие ОАО «Евроторг», «РольфТрейд», УКПП «Диета», «Бакалея «Могилев», «Заднепровье», «Комбинат школьного питания», «Булочно-кондитерская компания «Домочай», УП «ММЗ-сервис», Могилевский филиал РУП «Белпочта» и др.
Во время ярмарки, которая пройдет с 11.00 до 12.00, будет возможность ознакомится с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места.
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