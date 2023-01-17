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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ СУД ОБЯЗАЛ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН WILDBERRIES ВЫПЛАТИТЬ ШТРАФ
11:59 18.01.2023
В суде Фрунзенского района Минска 16 и 17 января 2023 г. состоялись два судебных заседания по вопросам привлечения к административной ответственности должностного лица ООО «ИМВБРБ» (интернет-магазин Wildberries).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, судом рассматривалось нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителей, а также неисполнение предписания МАРТ в установленные сроки (административные правонарушения по части 1 статьи 13.11 КоАП и статье 24.1 КоАП, соответственно).
В соответствии с решениями суда Фрунзенского района Минска на должностное лицо интернет-магазина Wildberries наложены штрафы в размере девяти и десяти базовых величин.
Решения не вступили в законную силу (постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу по истечении срока на обжалование).
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