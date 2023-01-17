Выставка «Беларусь интеллектуальная» пройдет в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» 20-22 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на ней будут представлены новейшие научные разработки белорусских ученых, студентов и молодежи.

Выставка будет организована в нетрадиционном формате: экспозиции будут разделены на кластеры не по ведомствам, а по научным направлениям. Среди таких научных кластеров в том числе разработки академической, отраслевой и вузовской науки по таким направлениям, как – фармация, здравоохранение, медицина, искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника, химия и др.

На выставке будет представлено порядка 400 образцов, из них в разделе «Фармация. Здравоохранение. Медицина» будут представлены более 100 инновационных разработок. Так, здесь можно будет ознакомиться со следующими разработками:

ДНК-вакцина против нейробластомы, представленная сотрудниками РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Это принципиально новое направление для Республики Беларусь – CAR-T клеточная терапии в отношении нейробластомы и других солидных опухолей. Сегодня общая выживаемость при лечении нейробластом составляет около 35% при впервые выявленных случаях и около 15-20% после лечения рецидива, причем чаще всего это пациенты в возрасте до 2 лет. Сегодня в центре детской онкологии 6 пациентов прошли полный курс ДНК-вакцинации, у 5 из них выявлен иммунный ответ на вакцину.

Клей хирургический «АльбуКард» разработан сотрудниками РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий и предназначен для оперативных вмешательств в области сердца, для предотвращения кровотечений, герметизации и укрепления анастомозов, защиты шва от механических повреждений.

Плазма, обогащенная растворимыми факторами тромбоцитов, аллогенная разработана сотрудниками РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Она используется для наращивания мезенхимальных стволовых клеток для клеточной терапии, для наружного применения при лечении хронических язв кожи и слизистых, недостаточности кровообращения хронической ишемии нижних конечностей, для внутрисуставного введения при остеоартрите, в качестве глазных капель при кератоконъюнктивите, для ускоренного заживления послеоперационных ран, при травмах.

Спинальные системы (имплантируемые металлокострукции) совместная разработка РНПЦ травматологии и ортопедии и Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Минздрава России. Применяются для хирургического лечения детей с тяжелыми деформациями и повреждениями позвоночника любой локализации.

Кроме того, рядом научных учреждений представлены тест-системы, наборы реагентов для генодиагностики инфекционных агентов, различные медицинские изделия и компьютерные технологии для медицинских учреждений.

Также заводами-производителями будут представлены новинки фармацевтического рынка. Так, на выставке можно будет ознакомиться ГАМ-КОВИД-ВАК, Комбинированная векторная вакцина для профилактики короновирусной инфекции; ВЗОР, капли глазные – для симптоматического лечения отека и гиперемии (покраснения) конъюнктивы при аллергическом и неспецифическом катаральном конъюнктивите; ПРЕГАБАЛИН-БЕЛМЕД – при нейропатической боли, эпилепсии и генерализованном тревожном расстройстве; ЭНОКСАПАРИН-БЕЛМЕД – антитромботические средство на основе гепарина и его производных и др.