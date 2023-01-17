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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ПРЕДЛАГАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ НА ГОД ДЛЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ
11:28 18.01.2023
МТС предлагает присоединиться к акции «Супер безлимиты».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь при подключении на тарифный план «#Супер20МТС» новым абонентам будет доступна услуга «Супер безлимит» — с бесплатным, неограниченным мобильным интернетом первые 360 дней.
Услуга «Супер безлимит» предоставляет безлимит интернета без ограничений скорости при использовании мобильного телефона или планшета, а также дает возможность раздавать до 100 МБ интернет-трафика в сутки бесплатно. В основной пакет тарифа «#Супер20МТС» включен безлимит исходящих звонков во все сети и 40 ГБ мобильного трафика без ограничения скорости.
Благодаря акции услуга «Супер безлимит» первые 360 дней будет оказываться бесплатно (скидка 100%), а начиная с 361-го дня, она будет стоить 5 рублей в месяц (скидка 44,44%). Таким образом, в течение первых 360 дней пользование тарифом «#Супер20МТС» и услугой обойдется в 22,90 рубля в месяц, далее все вместе будет стоить 29,90 рубля ежемесячно.
Подключиться на тариф «#Супер20МТС» на особых условиях можно по 28 февраля 2023 года в салонах связи МТС и точках обслуживания коммерческих представителей МТС.
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