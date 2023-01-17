Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2022 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составила 5772,2 тыс. гектаров.

Как сообщает Национальный статкомитет, на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 92,1% от общей посевной площади, крестьянских (фермерских) хозяйств – 3,5%, хозяйств населения – 4,4%.

В 2022 году в хозяйствах всех категорий намолочено зерна (в весе после доработки) 8,7 млн тонн при средней урожайности 34,5 центнера с одного гектара. По объемам производства зерна первенство принадлежит Минской области (2,2 млн тонн, или 25,6% от общего объема производства в республике).

В 2022 году в хозяйствах всех категорий накопано картофеля 3,9 млн тонн. С одного гектара убранной площади получено 223 центнера.

Валовой сбор свеклы сахарной в 2022 году составил 4,2 млн тонн при средней ее урожайности 451 центнер с одного гектара.

В 2022 году произведено льноволокна 47,6 тыс. тонн, с одного гектара убранной площади получено 10,7 центнера.

Овощей собрано 2,9 млн тонн при средней урожайности 295 центнеров с одного гектара.

В защищенном грунте произведено 110,4 тыс. тонн овощей, или 3,9% от общего объема производства. В структуре производства овощей в защищенном грунте доля помидоров составила 60,1%, огурцов – 37,7%, прочих овощей – 2,2%.

По объему производства овощей в защищенном грунте первенство принадлежит Минской области. В 2022 году областью произведено 48,7 тыс. тонн овощей, или 44,1% от общего объема производства в республике, в том числе помидоров – 31,7 тыс. тонн (47,7%), огурцов – 15,1 тыс. тонн (36,3%).