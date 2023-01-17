Размер стандартных налоговых вычетов для индивидуальных предпринимателей — плательщиков подоходного налога с физических лиц с 1 января 2023 года в Беларуси увеличился.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, стандартные налоговые вычеты индивидуальными предпринимателями (ИП) применяются в соответствии со статьей 209 Налогового кодекса Республики Беларусь (НК). Такие вычеты применяются за те календарные месяцы отчетного (налогового) периода, в которых у ИП отсутствовало место основной работы (службы, учебы).

Так, с 1 января 2023 года стандартные налоговые вычеты предоставляются ИП в следующих размерах:

156 белорусских рублей за каждый месяц отчетного квартала - если размер доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму расходов, предусмотренных статьей 205 НК, не превышает в соответствующем календарном квартале 2835 белорусских рублей;

220 белорусских рублей в месяц для отдельных категорий ИП, перечисленных в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 209 НК;

46 белорусских рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца;

87 белорусских рублей в месяц предоставляется ИП, которые являются: вдовами (вдовцами), одинокими родителями, приемными родителями, опекунами или попечителями - на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца; родителями, имеющими двух и более детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет - на каждого ребенка.

Основанием для предоставления стандартных налоговых вычетов являются документы, указанные в пунктах 3, 4 статьи 209 НК, которые представляются ИП в налоговый орган при подаче налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу за первый отчетный период налогового периода, в котором применяются такие налоговые вычеты.