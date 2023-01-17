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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСВЯЗИ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ПРОЕКТАМ В СФЕРЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
10:34 18.01.2023
Первое заседание Совета по проектам в сфере цифрового развития при Министерстве связи и информатизации Беларуси прошло 16 января 2023 года под председательством министра Константина Шульгана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, члены Совета рассмотрели новые мероприятия, инициируемые государственными органами для реализации в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы, на предмет их соответствия перечню мероприятий в сфере цифрового развития.
Советом также рассмотрены разработанные Минсвязи показатели уровня цифрового развития отраслей экономики и административно-территориальных единиц, с помощью которых после их утверждения правительством будет проводиться соответствующая оценка для формирования стратегий, концепций, планов цифрового развития. Мнения членов Совета учтены в разработанном в этих целях проекте постановления Совета министров Беларуси.
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