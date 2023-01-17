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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 12,7%
10:25 18.01.2023
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100,7%, с декабрем 2021 г. – 112,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-декабрь 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,7%.
Непродовольственные товары в декабре 2022 г. подешевели по сравнению с ноябрем на 0,5%, с декабрем 2021 г. – подорожали на 15,3%. За январь-декабрь 2022 года к уровню января-декабря 2021 года цены увеличились на 16,7%.
Цены на услуги в декабре 2022 г. выросли по сравнению с ноябрем на 0,8%, с декабрем 2021 г. – выросли на 10,3%. За январь-декабрь 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11,4%.
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