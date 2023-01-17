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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕТСКИМ ДОМАМ-ИНТЕРНАТАМ И РРЦДИ В РАМКАХ АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ» ОКАЗАНА ПОМОЩЬ ПОЧТИ НА 450 ТЫС. РУБЛЕЙ
09:46 18.01.2023
В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети», которая проходила с 15 декабря 2022 г. по 15 января 2023 г., учреждениям социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей-инвалидов оказана помощь на общую сумму почти 450 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в благотворительной акции приняли участие порядка 130 организаций, а также 246 физических лиц.
В проводимых детскими домами-интернатами и реабилитационным центром праздничных мероприятиях приняли участие, в том числе и работники Министерства труда и социальной защиты, а также подчиненных организаций. Сумма оказанной помощи составила порядка 30 тыс. рублей.
Все ребята получили подарки. А для создания комфортной и уютной атмосферы в учреждения закуплены товары и оборудование, либо переданы денежные средства для приобретения оборудования, необходимого для реабилитации, обучения, развития, досуга, организации питания.
В системе Министерства труда и социальной защиты функционируют: 9 детских домов-интернатов, в которых проживает 1,4 тысяч детей и молодых инвалидов; Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, в котором ежегодно проходят реабилитацию порядка 1,2 тысяч детей.
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