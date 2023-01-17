В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети», которая проходила с 15 декабря 2022 г. по 15 января 2023 г., учреждениям социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей-инвалидов оказана помощь на общую сумму почти 450 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в благотворительной акции приняли участие порядка 130 организаций, а также 246 физических лиц.

В проводимых детскими домами-интернатами и реабилитационным центром праздничных мероприятиях приняли участие, в том числе и работники Министерства труда и социальной защиты, а также подчиненных организаций. Сумма оказанной помощи составила порядка 30 тыс. рублей.

Все ребята получили подарки. А для создания комфортной и уютной атмосферы в учреждения закуплены товары и оборудование, либо переданы денежные средства для приобретения оборудования, необходимого для реабилитации, обучения, развития, досуга, организации питания.

В системе Министерства труда и социальной защиты функционируют: 9 детских домов-интернатов, в которых проживает 1,4 тысяч детей и молодых инвалидов; Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, в котором ежегодно проходят реабилитацию порядка 1,2 тысяч детей.