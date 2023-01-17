На БЕЛАЗе идут испытания газотурбинного карьерного самосвала БЕЛАЗ-75588 с электромеханической трансмиссией. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».

Согласно информации, в качестве силовой установки в этой 90-тонной машине используется инновационный газотурбинный двигатель КАДВИ мощностью 1200 лошадиных сил. Новый двигатель производства российской компании ПАО «Калужский двигатель» работает на сжиженном природном газе и способен обеспечивать надежный запуск и работоспособность в любых климатических и географических условиях.

В реализации проекта разработки перспективного двигателя вместе с калужскими моторостоителями принимали участие и специалисты научно-технического центра им. А.Н. Егорова управления главного конструктора БЕЛАЗа, а сейчас ведется совместная работа по испытаниям газотурбинного самосвала в экспериментальном цехе белорусского предприятия. В соответствии с планами по заводскому полигону газотурбинный 90-тонник должен намотать 200 моточасов.