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ЭКОНОМИКА РБ
НА БЕЛАЗЕ ИДУТ ИСПЫТАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
09:37 18.01.2023
На БЕЛАЗе идут испытания газотурбинного карьерного самосвала БЕЛАЗ-75588 с электромеханической трансмиссией. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».
Согласно информации, в качестве силовой установки в этой 90-тонной машине используется инновационный газотурбинный двигатель КАДВИ мощностью 1200 лошадиных сил. Новый двигатель производства российской компании ПАО «Калужский двигатель» работает на сжиженном природном газе и способен обеспечивать надежный запуск и работоспособность в любых климатических и географических условиях.
В реализации проекта разработки перспективного двигателя вместе с калужскими моторостоителями принимали участие и специалисты научно-технического центра им. А.Н. Егорова управления главного конструктора БЕЛАЗа, а сейчас ведется совместная работа по испытаниям газотурбинного самосвала в экспериментальном цехе белорусского предприятия. В соответствии с планами по заводскому полигону газотурбинный 90-тонник должен намотать 200 моточасов.
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