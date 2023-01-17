В 2022 году в лесном фонде Минлесхоза построено и введено в эксплуатацию 19 новых объектов протяженностью более 114 км.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, наибольшее количество лесных артерий традиционно строится в Витебской области. В 2022-м здесь введено семь объектов общей протяженностью 44 км. В Богушевском лесхозе построена и введена в строй одна лесохозяйственная дорога в Богушевском лесничестве, в Лепельском лесхозе – три (две в Стайском леслничестве, одна в Краснолукском лесничестве), в Ушачском лесхозе – две (в Кубличском и Плинском лесничествах) и в Шумилинском лесхозе – одна лесохозяйственная дорога во Втором Дретунском лесничестве.

В Гомельском ГПЛХО за прошлый год введено в эксплуатацию пять лесохозяйственных дорог общей протяженностью 35 км по одной на каждый лесхоз: в Новинковском лесничестве Василевичского лесхоза, в Добрушском лесничестве Гомельского опытного лесхоза, в Засинцевском лесничестве Ельского лесхоза, в Березнянском лесничестве Житковичского лесхоза, в Боровском и Приболовичском лесничествах Милошевичского лесхоза.

В Могилевском ГПЛХО построено и введено в эксплуатацию четыре дороги, из них по одной в Горецком и Кличевском лесхозах и две в Краснопольском лесхозе; в Брестском ГПЛХО – две лесохозяйственные дороги в Кобринском опытном лесхозе; в Минском ГПЛХО – одна в Борисовском опытном лесхозе.

Самая протяженная новая лесохозяйственная дорога появилась в 2022 году в Боровском и Приболовичском лесничествах Милошевичкого лесхоза протяженностью немногим более 12 км, а самая короткая – в Новоельнянском лесничестве Краснопольского лесхоза длиной чуть более 700 метров.

Отметим, что строительство лесохозяйственных дорог в стране реализуется в соответствии с государственной программой «Белорусский лес». Наличие подобных объектов позволяет не только осваивать новые ресурсы, но и своевременно проводить лесовосстановительные работы и мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями леса, в более сжатые сроки ликвидировать лесные пожары. Лесохозяйственные дороги выполняют также важную социальную нагрузку, связывая в отдельных случаях населенные пункты.