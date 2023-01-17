Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области выявлен факт неуплаты лидским ЗАО налогов в крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, предприятие, выполняющее работы в сфере строительства, на протяжении 2015-2020 годов отражало в учете недостоверные сведения о якобы имевших место хозяйственных операциях с подконтрольными индивидуальными предпринимателями. Это повлекло необоснованное увеличение затрат предприятия, а также занижение налоговой базы налога на прибыль.

Всего подобным образом были отражены хозяйственные операции с более чем 10 индивидуальными предпринимателями на общую сумму более 5 млн рублей.

Причиненный государству ущерб в виде не уплаченного предприятием налога на прибыль составил свыше 900 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.