В Гомельской области планируется реализовать 22 инвестпроекта в 2023 году. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета экономики Михаил Акунец.

«К реализации на этот год включены 22 инвестпроекта по принципу: 1 проект – 1 район. К примеру, в Светлогорске на базе ЦКК будет строиться цех по производству бумаги, в Петриковском районе – пеллетный завод, в Хойниках и Наровле – модернизация производства на действующих предприятиях «Гидроаппаратуры», расширится линейка выпускаемой продукции на Речицком метизном», - рассказал Михаил Акунец.

По его словам, перспективные производства для отдаленных райцентров — это шанс привлечь в глубинку молодых специалистов и встроиться в глобальную цепочку экспорта.

«Момент для этого удачный — для бизнеса открылись новые ниши. Главное грамотно использовать возможности и проявлять инициативу», - считает он.

В областную программу развития до 2025-го входят 137 проектов на сумму более 3 млрд рублей, 19 из них реализованы. Это выпуск пластмасс в Буда-Кошелево, производство металлов в Ельске и пеллет -в Гомельском районе.