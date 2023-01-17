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ЭКОНОМИКА РБ


РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИСЬ НА 3,7%


16:32 17.01.2023

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) снизились в январе-ноябре 2022 года на 3,7% к уровню января-ноября 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.
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