Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз через таможенную границу ЕАЭС керамической плитки, сантехники и прочих товаров на сумму более 390 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик DAF, принадлежащий польскому перевозчику, следовал из Польши через пункт пропуска «Козловичи». В документах, представленных к оформлению, общая стоимость товара составляла порядка 19 тыс. рублей. При досмотре установлено, что указанные сведения о стоимостных характеристиках товара в 20 раз меньше действительных. Реальная стоимость составила более 390 тыс. рублей.

Таким образом пытались занизить размер подлежащих уплате таможенных платежей на сумму более 92 тыс. рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.