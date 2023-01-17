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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2022 ГОД В МИНСКИХ ДОМАХ ЗАМЕНЕНО БОЛЕЕ 440 ЛИФТОВ
15:10 17.01.2023
За 2022 год выполнена замена 441 лифта в жилых дома, обслуживаемых КУП ЖКХ районов Минска. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».
«Используется лифтовое оборудование, которое производится в Республике Беларусь. Оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров», - отмечается в сообщении.
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