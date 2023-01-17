ЭКОНОМИКА РБ

ЗА 2022 ГОД В МИНСКИХ ДОМАХ ЗАМЕНЕНО БОЛЕЕ 440 ЛИФТОВ

15:10 17.01.2023 За 2022 год выполнена замена 441 лифта в жилых дома, обслуживаемых КУП ЖКХ районов Минска. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально». «Используется лифтовое оборудование, которое производится в Республике Беларусь. Оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров», - отмечается в сообщении.