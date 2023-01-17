Инспекцией Министерства по налогам и сборам по Железнодорожному району Гомеля выявлен факт выплаты зарплаты «в конвертах» частным предприятием по оказанию парикмахерских услуг и услуг маникюра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, с 2019 по 2022 гг. предприятием привлекалось 13 наемных работников, оформленных по трудовым договорам на неполную рабочую ставку с выплатой минимальной заработной платы в размере, установленном законодательством, которым также производились выплаты заработной платы «в конвертах».

Кроме того, согласно сведениям автоматизированной информационной системы контроля кассового оборудования, выручка, полученная организацией за оказанные услуги, превышала размер выручки, отраженной в налоговых декларациях (расчетах) по налогу при упрощенной системе налогообложения (УСН).

Инспекцией в адрес предприятия направлено уведомление с предложением добровольно уплатить подоходный налог с физических лиц с выплаченных денежных средств работникам и откорректировать сумму налоговой базы в декларации (расчете) по налогу при УСН.

В итоге организацией в добровольном порядке исчислен и уплачен в бюджет подоходный налог с физических лиц и произведена доплата в бюджет налога при УСН.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» для рассмотрения вопроса о взыскании причитающихся отчислений от выплаченных работникам доходов.