ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ В 2022 ГОДУ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НА 5%

13:50 17.01.2023 По данным Национального статистического комитета, предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2022 году увеличили объемы производства. Как сообщает Telegram-канал концерна, темп роста к уровню 2021 года (индекс промышленного производства) составил 105%. За летние месяцы удалось найти новые рынки сбыта и закрепиться на традиционных. Среди лидеров - предприятия целлюлозно-бумажной промышленности.