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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ В 2022 ГОДУ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НА 5%
13:50 17.01.2023
По данным Национального статистического комитета, предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2022 году увеличили объемы производства.
Как сообщает Telegram-канал концерна, темп роста к уровню 2021 года (индекс промышленного производства) составил 105%.
За летние месяцы удалось найти новые рынки сбыта и закрепиться на традиционных. Среди лидеров - предприятия целлюлозно-бумажной промышленности.
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