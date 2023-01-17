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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 13%
13:15 17.01.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,99%, с декабрем 2021 г. – 113%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 100,1% и 114,6% соответственно, промежуточные товары – 100% и 114%, потребительские товары – 100,1% и 111,7% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 101,5%, с декабрем 2021 г. – 119,7%, в том числе в растениеводстве – 102,3% и 124,3% соответственно, животноводстве – 101,3% и 118,4% соответственно.
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