Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,99%, с декабрем 2021 г. – 113%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 100,1% и 114,6% соответственно, промежуточные товары – 100% и 114%, потребительские товары – 100,1% и 111,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 101,5%, с декабрем 2021 г. – 119,7%, в том числе в растениеводстве – 102,3% и 124,3% соответственно, животноводстве – 101,3% и 118,4% соответственно.