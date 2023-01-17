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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ С 2023 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ 20%
13:01 17.01.2023
С 2023 года общеустановленная ставка налога на прибыль в Беларуси составляет 20%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, при этом отменено право областных Советов депутатов или по их поручению местных Советов депутатов базового территориального уровня, Минского городского Совета депутатов на ее увеличение.
С 1 января 2023 г. до 1 января 2025 г. облагается по ставке 30%:
валовая прибыль операторов сотовой подвижной электросвязи, а также назначенного в соответствии с законодательством оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на территории Республики Беларусь;
прибыль коммерческих микрофинансовых организаций, включенных в реестр микрофинансовых организаций, полученная от микрофинансовой деятельности.
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