С 2023 года общеустановленная ставка налога на прибыль в Беларуси составляет 20%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, при этом отменено право областных Советов депутатов или по их поручению местных Советов депутатов базового территориального уровня, Минского городского Совета депутатов на ее увеличение.

С 1 января 2023 г. до 1 января 2025 г. облагается по ставке 30%:

валовая прибыль операторов сотовой подвижной электросвязи, а также назначенного в соответствии с законодательством оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на территории Республики Беларусь;

прибыль коммерческих микрофинансовых организаций, включенных в реестр микрофинансовых организаций, полученная от микрофинансовой деятельности.