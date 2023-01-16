ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

12:46 17.01.2023 Лукашенко 17 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, он дал согласие на назначение: Сергея Касперовича - ректором Брестского государственного технического университета, Алексея Чуканова - ректором Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, Валентина Пешко - ректором Гродненского государственного аграрного университета, Ирины Поляковой - председателем Городокского райисполкома, Александра Сысоева - главой администрации Железнодорожного района Витебска, Александра Бахановича - первым заместителем министра образования, Павла Лемеха - заместителем министра финансов, Олега Воинова - директором Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции, Юрия Пернача - управляющим делами Витебского облисполкома, Ольги Петрашовой - первым заместителем ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Натальи Белокопытовой - заместителем начальника главного управления правового и документационного обеспечения Секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России.