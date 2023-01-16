Органы прокуратуры Брестской области в 2022 году направили в суды 53 исковых заявления о возмещении ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства, в сумме более 116 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, чаще всего действия виновных лиц были связаны с причинением ущерба незаконными добычей рыбы, охотой, порубкой древесины, а также несоблюдением норм об охране земель.

В частности, прокурор Лунинецкого района предъявил в суд исковое заявление в отношении гражданина, который в рыболовных угодьях реки Припять незаконно добывал рыбу с использованием маломерного судна и запрещенных орудий лова в виде сетей. Действиями ответчика причинен вред на 2,1 тыс. рублей. Решением суда Лунинецкого района иск прокурора удовлетворен – взысканы вред, причиненный окружающей среде незаконным изъятием рыбы, а также стоимость незаконно добытой продукции.

Еще один житель Дрогичинского района в феврале 2022 года на землях населенного пункта д.Детковичи без разрешительных документов спилил 13 деревьев. За незаконную порубку мужчину привлекли к ответственности по ч.3 ст.16.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Исковые требования прокурора Дрогичинского района о взыскании с гражданина в пользу государства 3,1 тыс. рублей суд удовлетворил в полном объеме.