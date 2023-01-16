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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ АКЦИИ 34 ПРЕДПРИЯТИЙ


12:14 17.01.2023

Комитет «Витебскоблимущество» определил перечень акционерных обществ, принадлежащие Витебской области акции которых предлагаются к продаже в 2023 году.

Как сообщается на сайте Витебского облисполкома, по сравнению с прошлым годом этот перечень пополнился 5 новыми предприятиями: ОАО «Витебскоблавтотранс», ОАО «Теплоэнергетик, г.Витебск», ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит», ОАО «Витебскмясомолпром», ОАО «Витебскоблагропромтранс».

При подготовке перечня комитет исходил из следующего принципа – сохранить в собственности области пакеты акций в размере 50% + 1 акция.

Пакеты акций, размер которых составляет менее указанного объема, предложены для реализации потенциальным инвесторам в установленном законодательством порядке на аукционах.

Кроме того предусмотрено, что размер предлагаемых к продаже пакетов акций может быть изменен с учетом конкретных предложений инвесторов, соответствующих интересам хозяйственных обществ и Витебской области.

Из 34 предлагаемых предприятий – 25 работают рентабельно, закончив прошедший год с прибылью, и стабильно выплачивают дивиденды.

Наиболее высокие дивиденды выплатили в прошедшем году такие предприятия, как «Витебский мотороремонтный завод», «Завод Эвистор», «Западно-Двинский межрайагротехсервис».

В прошедшем 2022 году инвесторы проявили интерес к ОАО «Керамика» и ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», акции которых были оценены и выставлены на аукционы, которые оказались нерезультативными.

В первом квартале 2023 года комитет планирует выставить на аукцион пакеты акций ОАО «Завод Этон» и ОАО «Автомобильная транспортно-экспедиционная компания, Витебск».

Ознакомиться с полным перечнем предприятий можно на сайте комитета.

При этом следует отметить, что акции 12 предприятий на территории Витебской области могут быть обменены на имеющиеся у граждан чеки «Имущество». Среди них наиболее привлекательными могут быть акции ОАО «Витебский мотороремонтный завод», ОАО «Автотранспортное предприятие №4, Витебск», ОАО «Тираспольская передвижная механизированная колонна».

Комитет «Витебскоблимущество» напоминает, что срок обращения чеков «Имущество» продлен по 31 декабря 2025 года.
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