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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ БЕЛАЗ В 2021 ГОДУ ПОСТАВЛЯЛАСЬ В 21 СТРАНУ МИРА
11:55 17.01.2023
Продукция БЕЛАЗ в ушедшем году поставлена в 21 страну мира, из которых 14 – в дальнем зарубежье. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».
Согласно информации, в тройке самых востребованных у потребителей бестселлеров карьерной техники БЕЛАЗ – самосвалы класса грузоподъемности 110-130 тонн, 220-240 тонн и 90 тонные машины. Это традиционные хиты продаж: техника, которая хорошо показывает себя в местах эксплуатации и приносит серьезный экономический эффект горнодобывающим компаниям.
Кроме того, компания «БЕЛАЗ» активно инвестирует в наращивание производства востребованной на рынке продукции филиалов и предприятий БЕЛАЗ-ХОЛДИНГа: подземной техники, применяемой для добычи полезных ископаемых, грузовых железнодорожных вагонов, грузоподъемного оборудования и другого горного оборудования.
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