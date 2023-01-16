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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДУКЦИЯ БЕЛАЗ В 2021 ГОДУ ПОСТАВЛЯЛАСЬ В 21 СТРАНУ МИРА


11:55 17.01.2023

Продукция БЕЛАЗ в ушедшем году поставлена в 21 страну мира, из которых 14 – в дальнем зарубежье. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».

Согласно информации, в тройке самых востребованных у потребителей бестселлеров карьерной техники БЕЛАЗ – самосвалы класса грузоподъемности 110-130 тонн, 220-240 тонн и 90 тонные машины. Это традиционные хиты продаж: техника, которая хорошо показывает себя в местах эксплуатации и приносит серьезный экономический эффект горнодобывающим компаниям.

Кроме того, компания «БЕЛАЗ» активно инвестирует в наращивание производства востребованной на рынке продукции филиалов и предприятий БЕЛАЗ-ХОЛДИНГа: подземной техники, применяемой для добычи полезных ископаемых, грузовых железнодорожных вагонов, грузоподъемного оборудования и другого горного оборудования.
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