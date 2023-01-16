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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В 2022 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 3,7%
11:17 17.01.2023
В Беларуси розничный товарооборот в 2022 году составил 67,5 млрд рублей, или 96,3% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,9 рубля против 17,7 рубля в предыдущем году.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,3% розничного товарооборота республики, в 2022 году составил 63 млрд рублей, или 96,9% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
Оптовый товарооборот в 2022 году составил 137,9 млрд рублей, или 82,2% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 4,1 млрд рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
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