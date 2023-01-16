Потребительские цены в Витебской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. выросли на 0,3%, с декабрем 2021 г. – на 11,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-декабрь 2022 года потребительские цены увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 14,2%.

Продовольственные товары в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем подорожали на 0,8%, с декабрем 2021 г. – на 12,5%. В январе-декабре 2022 года к уровню января-декабря 2021 года цены подскочили на 14,8%.

Непродовольственные товары в декабре 2022 г. по сравнению ноябрем 2021 года стали дешевле на 0,4%, с декабрем 2021 г. – дороже на 10,6%. За январь-декабрь 2022 года цены на непродовольственные товары выросли на 13,4% к соответствующему уровню 2021 года.

Цены на услуги в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем увеличились на 1,3%, с декабрем 2021 г. – на 10%. За январь-декабрь 2022 года цены на услуги увеличились к соответствующему периоду 2021 года на 10,8%.