|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 11,7%
10:50 17.01.2023
Потребительские цены в Витебской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. выросли на 0,3%, с декабрем 2021 г. – на 11,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-декабрь 2022 года потребительские цены увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 14,2%.
Продовольственные товары в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем подорожали на 0,8%, с декабрем 2021 г. – на 12,5%. В январе-декабре 2022 года к уровню января-декабря 2021 года цены подскочили на 14,8%.
Непродовольственные товары в декабре 2022 г. по сравнению ноябрем 2021 года стали дешевле на 0,4%, с декабрем 2021 г. – дороже на 10,6%. За январь-декабрь 2022 года цены на непродовольственные товары выросли на 13,4% к соответствующему уровню 2021 года.
Цены на услуги в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем увеличились на 1,3%, с декабрем 2021 г. – на 10%. За январь-декабрь 2022 года цены на услуги увеличились к соответствующему периоду 2021 года на 10,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2023
Курсы в банках
на 17.01.2023
Конвертация в банках
на 17.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте