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ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ МОДЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ДАЕТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОТИВИРОВАННОЙ МОЛОДЕЖИ - МИНОБРАЗОВАНИЯ


10:31 17.01.2023

Новая модель вступительной кампании в вузы дает больше возможностей для поступления и совершенствует отбор для одаренной и мотивированной молодежи. Такое мнение высказал начальник главного управления профессионального образования Сергей Антонович Касперович, комментируя новую модель вступительной кампании-2023.

«Мы говорим не только о новой модели вступительной кампании в вузы, но и о некой новой комплексной системе, позволяющей учащимся завершить обучение в школе, оценить знания выпускников в первую очередь общего среднего образования, а также синхронизировать эти процессы с поступлением в вуз. Это абсолютно новая модель для нашей страны. Она обусловлена временем, изменениями, которые происходят и в стране, и в системе образования. На самом деле, она обладает и определенной преемственностью с теми подходами, которые были ранее. Чем ценна новая модель? Во-первых, позволяет дать больше возможностей для поступления и совершенствует отбор для одаренной и мотивированной молодежи. Это и вузовские олимпиады, и прием на целевую подготовку, прием победителей международных и республиканских олимпиад, это возможность для поступления по льготным траекториям для выпускников Национального детского технопарка и так далее», - сказал он.

По его словам, среди преимуществ новой модели – облегчение жизни выпускникам школ.

«Вместо четырех экзаменов учащиеся теперь сдают два выпускных, которые (вот здесь мы можем говорить о совершенно новом явлении) одновременно являются и вступительными в вуз. Это централизованный экзамен, который позволяет выпускнику школы получить два сертификата на руки, его результаты влияют на аттестат. Кроме того, ЦЭ помогает и Министерству образования, и органам управления образованием, и руководителям учреждений образования объективно посмотреть на результаты, которые мы имеем по учебным предметам, по знаниям наших выпускников. Централизованный экзамен - абсолютно объективная форма оценивания. Он проводится по тестам, но фактически в форме контрольной работы», - подчеркнул представитель Минобразования.
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