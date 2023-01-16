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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ ЗА 2022 ГОД СНИЗИЛОСЬ НА 5,4%
09:44 17.01.2023
Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,5%.
При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 6,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 2,3% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,6%.
Индекс промышленного производства за декабрь 2022 г. к ноябрю 2022 г. составил 102,5%.
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