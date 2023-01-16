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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОССТАНДАРТЕ 20 ЯНВАРЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
09:38 17.01.2023
20 января 2023 г. в Госстандарте состоится заседание Общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в рамках заседания будут рассмотрены проекты двух постановлений ведомства, которые касаются требований к определению количества фасованного товара и порядка формирования и ведения Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений.
Так, проект постановления Госстандарта «О требованиях к определению количества фасованного товара» направлен на выполнение требований к определению количества фасованного товара, в том числе к правилам его указания на упаковке, при производстве (фасовании) и (или) реализации фасованного товара, а также защиту интересов потребителей.
Необходимость разработки постановления Госстандарта «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений» вызвана конкретизацией требований к составу этого ресурса и структуре размещаемых в нем данных, а также актуализацией требований к порядку формирования и ведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь и Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь.
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