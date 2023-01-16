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ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ
09:25 17.01.2023
За январь-ноябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКОФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,1%, рентабельность продаж – 8,9%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 61,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,5 млрд рублей, или 13,9% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 68,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,7 млрд рублей, или 12,7% от общего объема кредиторской задолженности.
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