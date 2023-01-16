ЭКОНОМИКА РБ

МАЗ ПОСТАВИЛ 10 НОВЫХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ В РЯЗАНЬ

18:03 16.01.2023 ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» поставило 10 новых троллейбусов МАЗ с автономным ходом в Рязань. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, возможность автономного хода до 20 км позволит продлить маршруты до новых районов города, где нет контактной сети. Новые троллейбусы оборудованы системой климат-контроля, электронными маршрутоуказателями, современными автоматическими звуковыми информаторами для объявления остановочных пунктов, камерами видеофиксации и автоматическими счётчиками пассажиропотока.