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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫСТАВЛЕННЫХ НА ПРОДАЖУ КВАРТИР В МИНСКЕ СНИЗИЛОСЬ НА 4%, А ЦЕНА ЗА МЕТР ВЫРОСЛА НА 0,8%


17:55 16.01.2023

За последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 4% - с 14,6 до 14 тысяч.

Как пишет Realt, среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 4% из них, средний размер скидки варьировался от $1000 до $3000. В то же время в 16% объявлений о продаже квартир, преимущественно в отдельных новостройках Октябрьского района, цены увеличились от .1347 до .2391. Также было размещено почти 1,5 тысячи новых объявлений с более высокими средними ценами относительно прошлого периода.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,8% и составил $1243. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1417, что, напротив, на 0,5% меньше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в разрезе числа комнат уменьшилось во всех сегментах. Наибольшее уменьшение произошло у 3- и 4-комнатных квартир — минус 7.5% в обоих случаях. «Двушек» стало на 2,4% меньше, а количество «однушек» практически не изменилось.

В большей степени увеличилось предложение квартир в Московском районе, чуть в меньшей — в Центральном. Наиболее существенное снижение числа выставленных на продажу квартир за прошедшие семь дней произошло в Октябрьском и Первомайском районах.

За прошедшую неделю наблюдался рост средних цен квадратного метра по всем типам квартир. Наиболее существенный — у 1-комнатных (+0.9%). Средняя цена квадратного метра у 3- и 4-комнатных квартир увеличилась на 0,8% в обоих случаях. «Двушки» стали дороже на 0,6%.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней стоимости «квадрата» отмечался в Октябрьском (+1,8%) и Советском (-1,2%). Наибольшее снижение цен произошло в Центральном районе — минус 5,9%. В остальных случаях динамика варьировалась в пределах ± 0,2−0,5%.
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